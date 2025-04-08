Турист купил на блошином рынке конверт, где нашел негативы от неизвестного гения

Когда в 2001 году обычный турист из США Том Спонхейм купил на блошином рынке Барселоны конверт с негативами за 3,5 доллара, он наверняка не подозревал, что обнаружит не просто фотографии, а работу талантливого мастера.
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