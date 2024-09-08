Политика как он...
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Политика как она есть

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США назвали причины, почему Зеленский устроил массовое увольнение своих кадров

США назвали причины, почему Зеленский устроил массовое увольнение своих кадров

Владимир Зеленский уволил множество чиновников в связи с неудачной атакой на Курскую область. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom такое заявление сделала отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Зеленский всё больше походит на исполняющего роль президента Украины.
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