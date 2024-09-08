Владимир Зеленский уволил множество чиновников в связи с неудачной атакой на Курскую область. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom такое заявление сделала отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон.
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