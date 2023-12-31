Вяльбе рассказала о приготовлении новогоднего салата «Бедность»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, какие блюда готовит на Новый год. Специалист поделилась, что в праздничные дни делает холодец из говядины, оливье с докторской колбасой, а также салат «Бедность» с яйцами, крабами, красной и черной икрой.