ФСБ рассекретила документы о концлагере Треблинка в Польше

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов ФСБ России накануне Международного дня освобождения узников фашистских концентрационных лагерей опубликовала ранее засекреченные архивные материалы, относящиеся к деятельности подразделения "Смерш".
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