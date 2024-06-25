Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Авдеева сыграет с Тараруди, Тимофеева – с Гадеки, Эрика Андреева встретится с Полиной Кудерметовой

«Уимблдон» Лондон, Великобритания 1 – 14 июля 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 фунтов Открытые корты, трава Квалификация Первый круг Ланлана Тараруди (Таиланд) – Юлия Авдеева (Россия) Мария Тимофеева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия) Виталия Дьяченко (Россия) – Робин Монтгомери (США) Екатерина Макарова (Россия) – Анка Тодони (Румыния) Камилла Рахимова (Россия) – Мона Бартель (Германия) Эрика Андреева (Россия) - Полина Кудерметова (Россия) Лаура Пигосси (Бразилия) - Анастасия Захарова (Россия) Оксана Селехметьева (Россия) – Фиона Ферро (Франция) Анастасия Тихонова (Россия) – Карол Жао (Канада).
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