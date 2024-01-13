Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries в Шушарах

Ситуацию усугубила отключённая пожарная сигнализация.фото: vk.com/shushary_story--> По предварительным данным, причиной пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом стала неисправность электропроводки.
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