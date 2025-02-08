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Блог частного инвестора

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Трамп заявил об отказе японской Nippon Steel от покупки U.S. Steel

Трамп заявил об отказе японской Nippon Steel от покупки U.S. Steel

Японская компания Nippon Steel отказалась от покупки американской сталелитейной U.S. Steel, но намерена инвестировать в американскую компанию, пишет Yahoo! Finance со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой 7 февраля.

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