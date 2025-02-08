Трамп заявил об отказе японской Nippon Steel от покупки U.S. Steel

Японская компания Nippon Steel отказалась от покупки американской сталелитейной U.S. Steel, но намерена инвестировать в американскую компанию, пишет Yahoo! Finance со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой 7 февраля.