Сдачу школ в Жилина и на Родзевича-Белевича в Орле из-за сотен замечаний экспертов перенесут

На заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета поговорили о текущем строительстве новых школ в деревне Жилино Орловского муниципального округа и по улице Родзевича-Белевича в Орле.
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