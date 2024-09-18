Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

99 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Хотя бы из 49-ти автобусов можно собрать полноценных 25? Можно разобрать половину на детали? Всё равно ведь стоят, рж...Большинство автоб...
  • Татьяна Гусева
    Спасибо, ребята на ПВО! СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО НЕ СПИТЕ, НЕСЁТЕ СВОЮ СЛУЖБУ ПО НАШЕЙ ЗАЩИТЕ!Беспилотник снова...
  • Татьяна Гусева
    Два года назад я за двушку платила около 5000. А теперь я плачу около 7000. И где она снизилась квартплата? Автор сам...Эксперты выяснили...

Сдачу школ в Жилина и на Родзевича-Белевича в Орле из-за сотен замечаний экспертов перенесут

Сдачу школ в Жилина и на Родзевича-Белевича в Орле из-за сотен замечаний экспертов перенесут

На заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета поговорили о текущем строительстве новых школ в деревне Жилино Орловского муниципального округа и по улице Родзевича-Белевича в Орле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх