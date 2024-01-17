«Арестован с мешком золота»: почему в СССР ходили такие слухи об Аркадий Райкине

Сатирик и режиссёр Аркадий Райкин однажды был заподозрен в контрабанде драгоценностей. Во второй половине 1960-х годов по СССР пошли слухи о том, что артист пытался в гробу покойной матери Елизаветы Гуревич-Райкиной вывезти в Израиль золото.