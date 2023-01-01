Новогодние праздники для барнаульских дорожников будут рабочими днями Во время праздников в столице Алтайского края прогнозируются ежедневные снегопады В Барнауле новогодние праздники для дорожной службы будут рабочими днями, сообщили в мэрии.
Новогодние праздники для барнаульских дорожников будут рабочими днями Во время праздников в столице Алтайского края прогнозируются ежедневные снегопады В Барнауле новогодние праздники для дорожной службы будут рабочими днями, сообщили в мэрии.
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