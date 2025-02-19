Экономист Балынин назвал минимальный размер пенсии для самозанятых

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, самозанятые россияне, делая добровольные пенсионные взносы в Социальный фонд России, могут обеспечить себе пенсию в диапазоне от 13,8 тыс.