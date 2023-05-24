Форвард «Вегаса» Иван Барбашев возглавил рейтинг российских бомбардиров в плей-офф НХЛ

Нападающий американского ХК «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев стал единоличным лидером в рейтинге лучших бомбардиров серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23 среди россиян, сообщает РИА Новости.
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