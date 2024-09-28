Новости СВО. ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, которых готовили к отправке под Курск. Карта боевых действий в Курской области 29.09.2024

В Курской области местный житель закрыл собой жену во время атаки дрона ВСУ и погиб ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, готовившихся к отправке в Курскую область Российские военные нанесли удар по временной базе ВСУ в направлении Курской области.