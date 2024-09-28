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    Свои же арабы и предалиИзраиль несколько...

Новости СВО. ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, которых готовили к отправке под Курск. Карта боевых действий в Курской области 29.09.2024

Новости СВО. ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, которых готовили к отправке под Курск. Карта боевых действий в Курской области 29.09.2024

В Курской области местный житель закрыл собой жену во время атаки дрона ВСУ и погиб ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, готовившихся к отправке в Курскую область Российские военные нанесли удар по временной базе ВСУ в направлении Курской области.

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