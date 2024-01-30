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Тарасова прокляла дисквалифицировавших Камилу Валиеву на 4 года чиновников

Тарасова прокляла дисквалифицировавших Камилу Валиеву на 4 года чиновников

Татьяна Тарасова высказалась в отношении дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о виновности Валиевой в нарушении антидопинговых правил и принял решение о ее дисквалификации на четыре года.

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