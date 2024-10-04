Онищенко допустил завоз инфекции Марбург в Россию

Российским специалистам необходимо готовиться к возможному завозу лихорадки Марбург, в том числе проводить профилактические мероприятия, заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
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