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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Махачкалы» Сундуков о формате Кубка России: «Мне откровенно не нравится. Все для удобства клубов РПЛ, пока еврокубков нет – у таких клубов, как «Спартак» Нальчик, мизерные шансы»

Защитник « Динамо » Махачкала Темиркан Сундуков выступил с критикой текущего формата FONBET Кубка России.

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