Кроссоверы Toyota начали красить в фирменный цвет Mazda: вот почему

В палитре Corolla Cross 2025 модельного года обнаружился яркий колер Soul Red Crystal. Представитель Toyota подтвердил журналистам, что это тот самый цвет, знакомый по целой линейке кроссоверов Mazda, а использовать необычный оттенок на Corolla Cross стало возможно благодаря совместному заводу в американском штате Алабама! По составу краски совпадают полностью.