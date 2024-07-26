Русская весна
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Русская весна

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Народ делает защиту от ракет для танков (ВИДЕО)

Народ делает защиту от ракет для танков (ВИДЕО)

Народ делает защиту от ракет для танков. Производство динамической защиты для танков центру «Сварог» помог наладить депутат Арменак Тозлян.

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