Народ делает защиту от ракет для танков (ВИДЕО)

Народ делает защиту от ракет для танков. Производство динамической защиты для танков центру «Сварог» помог наладить депутат Арменак Тозлян.
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