Боже, сделай так, чтобы в магазине было только то, зачем я пришла!

Парень с девушкой лежат в постели после любви. Он: - Скажи, а, правда, что я у тебя первый парень? Она: - Ага! Он (довольный): - Хорошо! И тут же встревоженно: - А как же Гриша? - А Гриша… - вздохнула девушка мечтательно, - а Гриша - мужик!!! Жена, разгадывая кроссворд, спрашивает мужа:- Отношение между мужчиной и женщиной, слово из 4 букв?- Секс.