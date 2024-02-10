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Боже, сделай так, чтобы в магазине было только то, зачем я пришла!

Боже, сделай так, чтобы в магазине было только то, зачем я пришла!

Парень с девушкой лежат в постели после любви. Он: - Скажи, а, правда, что я у тебя первый парень? Она: - Ага! Он (довольный): - Хорошо! И тут же встревоженно: - А как же Гриша? - А Гриша… - вздохнула девушка мечтательно, - а Гриша - мужик!!! Жена, разгадывая кроссворд, спрашивает мужа:- Отношение между мужчиной и женщиной, слово из 4 букв?- Секс.

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Комментарии
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Егор П
баяны столетние-_-
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