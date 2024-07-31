В последний день июля в Поморье возможны осадки

Температура воздуха — от +20° до +25°.Температура воздуха — от +20° до +25°.Синоптики обещают переменную облачность и ветер северных направлений 3-8 метров в секунду, Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможна гроза.
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