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Рубио поблагодарил Турцию за содействие в возможных переговорах России и Украины

Рубио поблагодарил Турцию за содействие в возможных переговорах России и Украины

www.globallookpress.com/Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио поблагодарил главу турецкого МИД Хакана Фидана за содействие в организации возможных прямых переговоров между Москвой и Киевом.

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