Путин отметил подвиг военных, освобождающих Курскую область

Благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от формирований Вооруженных сил Украины, выразил президент РФ Владимир Путин 12 марта во время посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ.
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