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ЦБ исключил из реестра по работе со значимыми компаниями двух аудиторов

Центробанк исключил две аудиторские компании «Пром-инвест-аудит» и «РБ» из реестра организаций, которые могут оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям (ОЗО) на финансовом рынке.

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