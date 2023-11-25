Полиция Москвы проводит проверку после видео с дракой мужчин в метро

Московская полиция проводит проверку после видео с дракой в столичном метрополитене. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает, что в настоящий момент устанавливаются причастные к потасовке.
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