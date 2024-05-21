Фицо, бен Сальман, Раиси… Кто следующий?

Как-то неспокойно и неуютно стало в последнее время жить «первым лицам» в целом ряде государств. Уточню конкретно – тех государств, которые выбрали своим внешнеполитическим вектором курс на сближение с Россией, Китаем, блоком БРИКС.
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