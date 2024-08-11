ИИ Copilot от Microsoft стал инструментом для кибератак

Исследователь безопасности Майкл Баргури, соучредитель и технический директор компании Zenity, продемонстрировал на конференции Black Hat в Лас-Вегасе, как ИИ Copilot от Microsoft может быть использован для раскрытия конфиденциальных данных организаций и проведения мощных фишинговых атак.
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