ИИ Copilot от Microsoft стал инструментом для кибератак

Исследователь безопасности Майкл Баргури, соучредитель и технический директор компании Zenity, продемонстрировал на конференции Black Hat в Лас-Вегасе, как ИИ Copilot от Microsoft может быть использован для раскрытия конфиденциальных данных организаций и проведения мощных фишинговых атак.