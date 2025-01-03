Эксперт рассказала о рисках переедания в праздники

Руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич 2 января рассказала «Известиям», почему люди доедают после праздников всё, что приготовили, и как это вредит здоровью.
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