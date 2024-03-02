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В Европарламенте заподозрили App Store в нарушении Закона ЕС о цифровых рынках

В Европарламенте заподозрили App Store в нарушении Закона ЕС о цифровых рынках

Члены Европейского парламента (ЕП) Стефани Йон-Куртен (Франция) и Рене Репаси (Германия) заподозрили принадлежащий компании Apple онлайн-магазин приложений App Store в нарушении Закона Евросоюза (ЕС) о цифровых рынках.

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