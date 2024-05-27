Салат из овощей и яблока «Рубиновый»

Очень простое и вполне естественное сочетание: свежие капуста, морковь, свекла, зеленое яблоко. По вкусу, правда, такой салат напоминает творения столовских мастеров: если не колдовать с заправкой, получится такой же невыразительный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии