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Русский Днепропетровск

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Обратный отсчет обреченной «фортецi»: ВСУ ждут дня, когда останется последняя возможность драпа из Доброполья

Обратный отсчет обреченной «фортецi»: ВСУ ждут дня, когда останется последняя возможность драпа из Доброполья

Радомир Маркуш 4 октября 2026 г., 17:00   Началась самая опасная для «хероев» фаза уличных боев, когда оборона близка к развалу По данным нашего Минобороны, ….

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