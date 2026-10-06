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Мировое обозрение

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Экс-подполковник США заявил о последнем шансе Украины на переговоры

Экс-подполковник США заявил о последнем шансе Украины на переговоры

Главное в тезисах: Ультиматум от отставного офицера: Экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что у Киева остался последний шанс сесть за стол переговоров, иначе Россия победит на поле боя.

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