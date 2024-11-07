Минздрав хочет ввести квоту на больничные: "Мнимых заболевших" отправят на работу

Для того, чтобы люди не болели не только по пятому и даже второму разу НУЖНО платить им нормальную зарплату, чтобы покупали нормальную пищу и могли оплатить спорттренажеры. А загонять больных в прокрустово ложе тупых правил - это продолжать убийство населения. Уже пенсионный закон убил массу предпенсионеров.

Наталия

Проблема не в тех, кто берет больничные листы, а в квалификации и добросовестности тех, кто их выдает. Не следует ставит все с ног на голову и перекладывать на людей последствия непрофессионализма и нечестности врачей. Если человек действительно серьезно болен, даже 5-й раз за год, ему обязаны дать больничный.