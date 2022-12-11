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Сливко о Кубке мира: «Ни одной гонки ни у мальчиков, ни у девочек я не смотрела, и даже неинтересно»

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, следит ли за Кубком мира. – За Кубком мира следите сейчас? – Не знаю ни одной гонки, как пробежали на Кубке мира.

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