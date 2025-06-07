Окрошка в Кондопоге оказалась дороже, чем в столице Карелии

С приходом лета и жаркой погоды окрошка становится одним из самых востребованных блюд. Но, как выяснила газета «Новая Кондопога», жители города сталкиваются с интересным ценовым парадоксом: стоимость окрошки в Кондопоге значительно выше, чем в Петрозаводске.
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