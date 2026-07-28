Где купить бензин, дизель и пропан в Крыму 28 июля: адреса АЗС

Сегодня, 28 июля, бензин, пропан и дизель есть в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь улица Генерала Васильева, 38А — ДТ Объездная дорога, 5 — АИ-95, ДТ проспект Победы, 105 — АИ-95, АИ-100, ДТ улица Глинки, 61А — ДТ Глинки 74 — АИ-95, ДТ улица Генерала Васильева, 30А — АИ-95, ДТ улица Бела Куна, 43 — АИ-95, АИ-100, ДТ улица Генерала Васильева, 27Б — АИ-92, АИ-95, ДТ Симферопольский район село Родниковое, улица 40 лет Победы, 1 Б — АИ-95, ДТ село Скворцово, улица Калинина, 111 — АИ-92, АИ-95, ДТ село Донское, Феодосийская улица, 36 — АИ-92, АИ-95, ДТ Пожарское сельское поселение — АИ-95, ДТ село Перевальное, Дачная улица, 7А — АИ-95, АИ-100, ДТ, Пропан пгт Гвардейское, улица Гагарина, 97Б — АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ, Пропан пос.