Электромобили с шашечками: пассажирам выгодно? А таксистам?

Если будут приняты поправки в законодательство, которые введут квоты на общее количество разрешений легкового такси в регионах и на обязательную долю электромобилей от этого числа, цена на поездки существенно возрастет.
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