Жога указал на важность основополагающих тезисов программы «Время героев»

Специальная кадровая программа «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации ― проект, объединяющих самых целеустремленных и честолюбивых людей, которые знают, как нужно защищать родину и работать на ее благо.
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