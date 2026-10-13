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Царьград

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67-летняя Лариса Гузеева рада, что кардинально изменила внешность для съемок

67-летняя Лариса Гузеева рада, что кардинально изменила внешность для съемок

Лариса Гузеева сбрила брови и кардинально преобразилась для съемок в сериале «Холод».Лариса Гузеева опубликовала в соцсетях фото, где она появилась со светлыми и частично удаленными бровями.

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