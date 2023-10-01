ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку, Горловке, Зайцево и Еленовке

За утро воскресенья, 1 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов по ДНР. Обстрелы зафиксировали в городах Донецк и Горловка, а также в поселках Зайцево и Еленовка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).