Театр абсурда
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Театр абсурда

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В западном лагере большой разлад! Канада с Америкой не могут договориться

В западном лагере большой разлад! Канада с Америкой не могут договориться

Ресурс OilPrice сообщает о драматическом повороте в сфере добычи сланцевого газа в США: исключительное положение, в котором Соединенные Штаты находились благодаря Канаде, под угрозой.

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