Политика как он...
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Политика как она есть

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Дмитриев: миграционная система ЕС может "отразить" только здравый смысл

Дмитриев: миграционная система ЕС может "отразить" только здравый смысл

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что комментируя сообщения о миграционной политике Евросоюза, заявил, что она может "успешно отразить лишь здравый смысл".

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