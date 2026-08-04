Дмитриев: миграционная система ЕС может "отразить" только здравый смысл

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что комментируя сообщения о миграционной политике Евросоюза, заявил, что она может "успешно отразить лишь здравый смысл".
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