Colonel Cassad Непальские братушкиПремьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что не намерен препятствовать непальцам, которые пожелали вступить в российскую армию в качестве добровольных "контрактников", - пишет Intel Drop.
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