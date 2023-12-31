Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Непальские братушки

Непальские братушки

Colonel Cassad Непальские братушкиПремьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что не намерен препятствовать непальцам, которые пожелали вступить в российскую армию в качестве добровольных "контрактников", - пишет Intel Drop.

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