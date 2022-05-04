Смех не грех

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Самые удивительные места, которые стоит посетить в Новой Зеландии (18 фото)

Самые удивительные места, которые стоит посетить в Новой Зеландии (18 фото)

Красота — в глазах смотрящего, и то, что делает место самым красивым — это воспоминания, которые остаются после его посещения, люди, которых вы встретили, и, возможно, сверхъестественные пейзажи, которыми вы будете дорожить до конца своей жизни.

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