Страна и люди
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Страна и люди

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Вашингтон хочет помирить Москву с Киевом ударами вглубь России

Вашингтон хочет помирить Москву с Киевом ударами вглубь России

Вашингтон хочет помирить Москву с Киевом ударами вглубь России США попытаются перезапустить переговорный процесс, но в обход анкориджских договоренностей Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Дальнобойные удары ВСУ по России придали новый импульс переговорам по Украине, и в течение нескольких следующих недель Вашингтон оценит возможность возобновления диалога между Киевом и Москвой, чтобы «положить конец этому конфликту».

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