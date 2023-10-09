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Трамп назвал причину эскалации конфликта между Израилем и Палестиной

Трамп назвал причину эскалации конфликта между Израилем и Палестиной

ВАШИНГТОН, 9 октября, ФедералПресс. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента Соединенных Штатов Джо Байден разморозить активы Ирана в размере 6 млрд долларов.

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