«Барселона» ни разу не проиграла с тех пор, как Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона

«Барселона» не потерпела ни одного поражения во всех турнирах с января 2024 года. «Барселона» не проигрывает ни в одном турнире с 28 января 2024 года, дня, когда главный тренер команды Хави объявил об уходе со своего поста по завершении сезона.
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