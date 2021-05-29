Сказка о немеркантильных мужчинах

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаСказка о немеркантильных мужчинах "По молодости был у меня молодой человек, прижимистый, но в рестораны/кафе приглашал изредка и оплачивал счет.Вернуться к статье154НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил_Понял из текста только то, что мужчины всегда виноваты, всегда должны и никакого равноправия им не положено :) .Элина МорозоваНикто никому ничего не должен.Нет денег или жадны, ведите девушку в кафе за ее счет. Хотите тупо секс- снимайте проституток по тарифу и будьте уверены, с ее стороны динамо не будет. Ну , а если хотите серьезных отношений, то тогда вам надо быть для девушки привлекательнее, чем многие другие мужчины. И это вовсе не связано с материальными тратами.Михаил_А с равенством как по-Вашему?Элина МорозоваЧто именно с равенством вас волнует ?Михаил_Меня не волнует, но в статье было упомянуто равенство (равноправие). Мы же статью обсуждаем, а не мои волнения.Элина МорозоваЭто вы о том, как мужчина будет расплачиваться с дамой за то, что она его за свой счет накормила?Михаил_В каких случаях кто и сколько должен платить?Элина МорозоваПРриведите пример случая, а я вам скажу.Михаил_Случай приглашения в ресторан.Элина МорозоваКаждый платит за себя и никто ничего никому не должен. Другой вопрос хотят ли они оба в ресторан? Я бы скорее в ресторан пошла с подругами что ни будь отметить или просто встретится, если давно не виделись. Ну а если в ресторан мужчину приглашаю я , то могу и за него заплатить, если он не платежеспособен. Только далеко не каждого приглашу.Михаил_Согласен, это равенство.Александр ГолубевЧето и в статье и в коментах сквозит идея "им только одного надо" и желательно на халяву, не удивительно. На деле же это не нам, а им только этого самого одного и надо но при этом ещё и с букетами, конфетами и прочими коврижками. Я например в своей жизни не единожды слышал от девушек фразу, ну че ты как пионер, думаешь я не знаю чего ты хочешь? Это типа смелее, я не против. А я кстати на тот момент когда мне это говорили ещё не был готов переводить начинающиеся отношения в горизонтальную плоскость. Но раз девушка сама предлагает...Алексей КарповЦитирую статью: "...При этом совершенно игноря всем известные факты: даже в животном мире хищники приносят своей даме добычу перед спариванием, самцы птиц строят и украшают гнездо, травоядные устраивают рыцарские турниры, чтобы продемонстрировать дамам свою силу. Чашечка кофе - это некий человеческо-мужской ритуал ухаживания за дамой..." Автор, почему то, упускает из виду, что в животном мире, после ухаживания самцов, ВСЕГДА и ОБЯЗАТЕЛЬНО следует спаривание. Почему же, после человеческо-мужского ритуала ухаживания за дамой спаривание не обязательно?))) То, что дама благосклонно принимает ритуал ухаживания - сигнал того, что она ждёт другого ритуала, который происходит в постели. Ну, а если не принимает - то, значит, не желает такого продолжения.alla сираеваНамедни сосед (кличка между своими "наф-наф") разводился и делил...прищепки и столовые полотенца...даже вОт тАк...Алексей КарповИ что тут такого? Волне современный мужчина, этот наф-наф. Воспитан в капиталистическом духе. Привыкайте. Таких всё больше и больше будет. Разве его бывшая лучше этого свинёнка? Она такая же. Иначе она бы за такого замуж не вышла или, хотя бы, отдала бы все эти прищепки, мебель, квартиру и машину ему. Разве этот "наф-наф" не одинаково мелочный и меркантильный со своей бж?Комментировать
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