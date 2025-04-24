Русский Колоколъ Natalya Loginova/Global Look Press Самый титулованный скульптор СССР и России создал за свою долгую жизнь более 5000 монументальных работ.
Равнодушных не было! Пять самых спорных скульптур Зураба Церетели
Комментарии
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OH
Omar Hajam
Многие из его памятников -спорные, но на Манежной площади вполне прилично. Плохо то, что у нас многие памятники пытаются поставить в таких местах, где они совершенно неуместны.
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22 час.
Елена Львовна
Согласна.
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22 час.
Алексей Тан
а Вам нравятся скульптуры скончавшегося Церетели?====== Хватит!!!... хватин тащить в РОССИЮ... высеры разных Церетели и Джугашвили.... их ""Ми нассали и социализьми""... с кровамими руками.
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19 час.
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