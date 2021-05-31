Врач-диетолог рассказал, какой температуры воду полезнее пить

Как сообщает радио Sputnik, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал журналистам, какой температуры воду оптимально употреблять для поддержания здоровья .
Как сообщает радио Sputnik, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал журналистам, какой температуры воду оптимально употреблять для поддержания здоровья .
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