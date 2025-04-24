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«Ведомости»: в ЕС объяснили свое отношение к Крыму, миротворцам и санкциям

Франция и Европейский союз полагают, что урегулирование ситуации вокруг статуса Крыма может быть достигнуто при согласии России и Украины, которое будет одобрено третьей стороной, например, Соединенными Штатами Америки.

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