«Ведомости»: в ЕС объяснили свое отношение к Крыму, миротворцам и санкциям

Франция и Европейский союз полагают, что урегулирование ситуации вокруг статуса Крыма может быть достигнуто при согласии России и Украины, которое будет одобрено третьей стороной, например, Соединенными Штатами Америки.
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